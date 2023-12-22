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На проспекте Науки 18 апреля начнутся работы по прокладке инженерных сетей
Сегодня, 11:51
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На проспекте Науки 18 апреля начнутся работы по прокладке инженерных сетей

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Речь идет об участке от улицы Карпинского до улицы Руставели. 

В Калининском районе 18 апреля начнутся работы по прокладке инженерных сетей. Ремонт пройдет на проспекте Науки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от улицы Карпинского до улицы Руставели. Специалисты сдадут работу 12 мая. 

ГАТИ рекомендует водителям планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Петербурге 3-ю линию 1-й половины осветят фонари нового поколения.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: проспект науки, работы по прокладке инженерных сетей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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