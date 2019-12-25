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На пересечении Товарищеского проспекта и улицы Подвойского появится новая автобусная остановка
Сегодня, 10:58
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На пересечении Товарищеского проспекта и улицы Подвойского появится новая автобусная остановка

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Новые автобусы, которые будут там останавливаться, заменят маршрутки К-155А и К-155Б.

На Товарищеском проспекте начали обустраивать новую остановку общественного транспорта. Об этом Piter.TV сообщил житель Невского района. Мы узнали, какой именно транспорт будет там останавливаться.

Работы проводятся на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Подвойского. Как сообщили Piter.TV в пресс-службе комитета по транспорту, в 2022 году, когда начнется переход к новой модели транспортного обслуживания, там будут останавливаться "социальные" автобусы №№255А и 255Б. Их запустят вместо маршруток К-155А и К-155Б. Отметим, что у них остановки на Товарищеском нет: "коммерческие" автобусы следуют прямо по Подвойского. 

Транспортная реформа будет проходить в три этапа. На первом этапе, в апреле 2022 года, на маршруты выйдут 800 автобусов в полным сохранением трассы следования. В июне появятся новые маршруты и маршруты с изменением трассы, к этому моменту для них будет готова инфраструктура. На этом этапе задействуют около 700 автобусов. В июле инфраструктура должна быть готова к 1300 новым автобусам.

Помимо ликвидации маршруток транспортная реформа также подразумевает появление новых остановок, площадок для отстоя, новых газоправочных станций и так далее. 

Фото: Piter.TV, Яндекс.Карты

Теги: автобусная остановка, транспортная реформа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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