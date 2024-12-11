В Запорожской области российские саперы испытывают новое изобретение

Военнослужащие раскрыли преимущества схемы придуманной доставки грузов.

Российские инженерно-саперные подразделения, расположенные в прифронтовой зоне Запорожской области начали отправлять на линию боевого соприкосновения дроны вместе с самодвижущейся платформой Такое решение позволяет военнослужащим позволяет подвозить боеприпасы и эвакуировать пострадавших людей. Соответствующее заявление бойцы сделали в интервью для телеканала "Россия-24". Специалисты пояснили, что так как колесная техника оказывается хорошо заметна врагу, то каждый ее подход к передней линии сражений подготавливается как отдельная операция.

Подвозим на ЛБС боеприпасы. Грузоподъемность – до 100 кг. Легко можем человека эвакуировать. военнослужащий с позывным "Ростовский"

В том случае, когда речь идет о небольших посылках, то бойцов выручают коптеры. В этом случае гуманитарный сброс занимает порядка 10-15 минут. зачастую саперам приходится самостоятельно проверять местность и обезвреживать там оставшиеся снаряды. Командир подразделения с позывным "Локи" добавил, что беспилотник может за одну минуту в среднем пролететь один километр.

"Град" уничтожил бронемашины и склад с боекомплектом ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Вести