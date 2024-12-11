"Град" уничтожил бронемашины и склад с боекомплектом ВСУ

Задача выполнена "Западом" в ходе СВО.

Российские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" ликвидировали склад с боевым комплектом и бронированные машины противника. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена военнослужащими 25-й общевойсковой армии при "Западной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции. Военнослужащие добавили, что после получения координат целей противника специалисты отправились в район применения техники, где заняли огневые позиции. Далее произошло развертывание боевых машин и наведение. Затем ,ойцы произвели залпы 122-миллиметровыми реактивными снарядами по объектам, расположенным на удалении в несколько километров. Беспилотники в режиме реального времени позволили убедиться в успешном попадании.

Расчеты РСЗО "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач уничтожили склад с боекомплектом, несколько боевых бронированных машин и скопления живой силы ВСУ. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что gерезаряжание расчеты РСЗО "Град" создаются в запасных районах, а далее выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям. В зависимости от поставленных командованием задач реактивные снаряды пролетают расстояние от 10 до 20 километров.

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Фото и видео: Минобороны Россиии