Стало известно, кто погиб в пожаре на "Невской мануфактуре"

Спасти командира отделения МЧС не удалось.

Стало известна личность погибшего спасателя в пожаре на "Невской мануфактуре". Мужчину госпитализировали с ожогами 30-40% тела, но спасти его не удалось, сообщил источник в правоохранительных органах.

Погибшему командиру отделения 64 ПСЧ Илье Белецкому был 31 год. Он работал в службе спасения много лет.

Помимо этого, по последним сообщениям пресс-службы МЧС, в огне пострадали еще двое: заместитель начальника 64 ПСЧ 30-летний Соколов А.Э. и 31-летний пожарный Тарковский Б.Н с ожогами 40-50% тела. Их госпитализировали в больницу. Ведутся поиски еще одного спасателя.

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной загорелась "Невская Мануфактура".

Фото: "Вконтакте"; пресс-служба МЧС

Видео: Piter.TV