В пожаре на Октябрьской набережной погиб человек и пострадали двое спасателей

Общая площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

При пожаре на "Невской мануфактуре" на Октябрьской набережной, 50 пострадал спасатель, которого госпитализировали с ожогами 30-40% тела. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло около часа дня. На данный момент общая площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили высший 5-й ранг. С огнём борются 112 человек и 26 единиц техники.

Один гражданский человек погиб и двое сотрудников МЧС пострадали при пожаре. Пострадавших при пожаре госпитализировали во Всероссийский центр экстренной медицины и радиационной помощи.

Пожар на фабрике "Невская мануфактура" решено тушить при помощи вертолета.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб