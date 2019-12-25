"360": источник рассказал о состоянии пострадавших сотрудников МЧС при пожаре на "Невской мануфактуре"

МЧС присвоило пожару пятый ранг сложности.

Несколько сотрудников МЧС пострадали при пожаре на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге. Об этом телеканалу "360" сообщил информированный источник.

По его словам, всего пострадавших четверо. Двое из них были госпитализированы с 60 и 50 процентами ожогов тела. Еще у одного сотрудника МЧС поражено 20% тела, четвертый пострадавший был отправлен в медучреждение с артериальной гипертензией.

Также сообщается о 19-летнем мужчине, который отравился продуктами горения, находившись рядом с горящим зданием. Сейчас он находится в больнице. Врачи отмечают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, пожар на "Невской мануфактуре" произошел 12 апреля. МЧС присвоило ему пятый ранг сложности. Огонь поразил десять тысяч квадратных метров. СМИ сообщает об одном погибшем сотруднике МЧС.

По факту ЧП следователями возбуждены два уголовных дела. Генеральный директор "Невской мануфактуры" и его заместитель задержаны правоохранительными органами.

Ранее СМИ сообщали, что пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога.

Фото: Piter.TV