В Петербурге приступили к реконструкции "Невской мануфактуры"

Работы пройдут в два этапа: первый завершится весной 2023 года, второй этап развернется на участках с ограниченным доступом к стенам здания.

В четверг, 3 ноября, стало известно, что в здании "Невской мануфактуры" начались противоаварийные работы. Здание сгорело весной 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе КГИОП.

Как рассказали в комитете, начали устанавливать силовые конструкции с контрфорсами из металлических ферм, чтобы укрепить аварийные кирпичные стены. Высота контрфорсов в среднем составляет 25 метров.

Работы пройдут в два этапа: первый завершится весной 2023 года, второй этап развернется на участках с ограниченным доступом к стенам здания. По словам главы КГИОП Сергея Макарова, стены будут зафиксированы, им уже не будет угрожать обрушение. После этого можно будет приступить к разбору завалов внутри здания и продолжать проектирование восстановления памятника.

Напомним, что на месте сгоревшей "Невской мануфактуры" планируют построить жилой комплекс. В Петербурге градостроительная комиссия согласовала проект застройки участка "Невской мануфактуры". Он ограничен улицами Тельмана, Новосёлов, Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной. Планируется построить жилой квартал порядка 335 тыс. квадратных метров. В нем смогут жить 12 тыс. человек.

Известно, что строительство согласуют только при условии, что построят школу на 1 525 мест, четыре детсада суммарно на 750 мест и поликлиника на 340 посещений в смену, а также будут переданы помещения под молодёжный центр и библиотеку.

Напомним, 12-го апреля 2021-го года в здании произошел пожар. В результате была обрушена кровля и перекрытия, утрачены оконные заполнения западного лицевого фасада. Зданию был причинен значительный вред, утрачены исторические и культурные ценности. В пожаре погиб сотрудник 64-й пожарной части Илья Белецкий.

Фото: Piter.tv