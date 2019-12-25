СМИ: Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога

Официального подтверждения данная версия пока что не получила.

Причиной крупного пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге мог стать поджог. Об этом РИА Новости во вторник сообщил представитель экстренных служб.

Предварительная причина — умышленный поджог. источник

В понедельник, 12 апреля, огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки. Хронологию событий можно посмотреть в материале Piter.TV. Также мы собрали в один материал все прозвучавшие за вчерашний день мнения по поводу причин возгорания.

Фото: Piter.tv