СМИ: Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога

Причиной крупного пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге мог стать поджог. Об этом РИА Новости во вторник сообщил представитель экстренных служб.
Предварительная причина — умышленный поджог.
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В понедельник, 12 апреля, огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки. Хронологию событий можно посмотреть в материале Piter.TV. Также мы собрали в один материал все прозвучавшие за вчерашний день мнения по поводу причин возгорания.
Фото: Piter.tv
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