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СМИ: Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
Сегодня, 12:57
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nastya960

СМИ: Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога

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Официального подтверждения данная версия пока что не получила.

Причиной крупного пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге мог стать поджог. Об этом РИА Новости во вторник сообщил представитель экстренных служб.

Предварительная причина — умышленный поджог.

источник

В понедельник, 12 апреля, огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки. Хронологию событий можно посмотреть в материале Piter.TV. Также мы собрали в один материал все прозвучавшие за вчерашний день мнения по поводу причин возгорания. 

Фото: Piter.tv

Теги: пожар на невской мануфактуре
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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