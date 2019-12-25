Подрядчика противоаварийных работ на "Невской мануфактуре" в Петербурге выберут в августе

Итоги конкурса на проведения работ еще не провели.

В среду, 14 июля, представитель АО "Невская мануфактура" рассказал, что победителя конкурса на весь комплекс противоаварийных работ на пострадавшие в здании мануфактуры планируют определить в начале августа, передает пресс-служба КГИОП.

Рабочая группа рассмотрит результат обследования здания, график проведения всех этапов работ, в том числе и восстановление, приспособление для современного использования. К работе группы привлекли ведущих экспертов в области промышленной архитектуры, реставраторы, технологи.

Пожар на мануфактуре произошел в апреле. Комплекс превратился в руины: обрушилась крыша, перекрытия, фасад. Суд удовлетворил иск КГИОП, согласно которому АО "Невская мануфактура" должна в течение полугода провести противоаварийные работы и в течение 50 месяцев восстановить здание. Либо компания должна выплатить неустойку.

Ранее мы писали, что Смольный отказался заключать мировое соглашение с АО "Невская мануфактура".

Фото: Piter.tv