Смольный отказался заключать мировое соглашение с АО "Невская мануфактура"

Следующее заседание пройдет 30-го июня.

КГИОП отказался от мирового соглашения с АО "Невская мануфактура" по срокам реставрации сгоревшего здания. Об этом сообщил "78.ru" с заседания в Арбитражном суде Петербурга и области.

Руководство мануфактуры надеялось, что ведомство согласится увеличить сроки реставрации, а также снизить размер штрафа, но этого не произошло. КГИОП хочет закрепить свои требования через суд. По последней информации, АО ищет подрядчика, чтобы законсервировать остатки здания на Октябрьской набережной, 50. Акционер Алексей Устаев пообещал губернатору провести реставрацию здания в соответствии с историческим обликом.

Следующее заседание состоится уже завтра, 30 июня.

Напомним, 12 апреля в Невском районе загорелся комплекс зданий "Невской мануфактуры". Их тушили 4 дня. При ликвидации огня погиб один сотрудник МЧС.

Фото: Piter.TV