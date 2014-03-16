"Невская мануфактура" ищет подрядчика, чтобы сохранить и законсервировать памятник

Пожар на территории мануфактуры начался 12 апреля. С огнем боролись почти 350 пожарных, 240 тонн воды сбросили три вертолёта.

Накануне, 16 июня, на сайте АО "Невская мануфактура" появилась информация о тендере, в ходе которого ищут подрядчика для обследования, сохранения и консервации сгоревшего здания на Октябрьской набережной, 50.

Итоговая стоимость работ будет рассчитана в ходе коммерческих предложений. Претендентов просят указать свои финансовые показатели, идущие судебные разбирательства, уточнить компаний и должных лиц, которые могут поручиться, а также объекты на стадии строительства, которые можно посетить, чтобы оценить качество работы, а также предоставить документы о количестве инженерно-технического персонала с квалификацией.

Выбранные подрядчик должен выполнить комплекс работ, в том числе проектно-изыскательские и противоаварийные работы. Специалисты обследуют фундамент, стены, сохранившиеся перекрытия, состояние чугунных лестниц в здании. Также будет изготовлена и установлена ограждающая сетка.

Пожар на "Невской мануфактуре": новые подробности инцидента

Фото: Piter.tv