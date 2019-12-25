Пожар на "Невской Мануфактуре": что известно сутки спустя

Сообщение о возгорании на Октябрьской набережной поступило в МЧС 12 апреля в 12:35.

В Петербурге 12 апреля загорелось здание "Невской Мануфактуры. Во время ликвидации сильнейшего пожара погиб сотрудник МЧС, а трое его коллег пострадали. Piter.TV собрал в один материал все, что известно о пожаре, который начался сутки назад.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 12:35, изначально огонь захватил 200 квадратных метров площади. Через непродолжительное время огнем были охвачены 10 тысяч квадратных метров.

Через два часа сотрудники МЧС сообщили, что по всей площади горят четыре этажа, а кровля горящего здания обрушилась на площади 10 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили максимальный ранг сложности – №5.

В 17:30 к ликвидации возгорания по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу подключились военные вертолеты Ми-8. Они закончили работу в 20:05.

Во время разведки погиб 31-летний командир. Позже на месте происшествия нашли тело еще одного погибшего, его личность устанавливается.

В тяжелом состоянии в больницу доставили двух сотрудников МЧС 30 и 31 года. У обоих обожжено 40-50% поверхности тела, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Спасатели были введены в медикаментозную кому. Позже в МЧС сообщили о еще одном пострадавшем, у него легкие травмы.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела: первое – из-за гибели сотрудника МЧС ("Причинение смерти по неосторожности"), второе – в отношении гендиректора мануфактуры и его заместителя, которым инкриминируют оказание услуг, повлекших смерть человека. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дело для расследования в центральный аппарат СК.

Около шести часов вечера огонь перекинулся с горящей "Невской Мануфактуры" на стоящее рядом трехэтажное здание на улице Тельмана (хостел). Из него эвакуировали 50 человек.

Пожар на Октябрьской набережной удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров в 22:22. К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 69 единиц техники и 347 человек личного состава.

Утром 13 апреля по поручению главы МЧС России Евгения Зиничева оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата выехала для оказания оранизационно-методической и практической помощи петербургским спасателям.

По данным МЧС, на 9:00 13 апреля наблюдается горение в завалах на площади 500 квадратных метров. Работают 37 человек и 9 единиц техники. Проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания.

Также стало известно, что правительство Петербурга наградит погибших и пострадавших при пожаре "Невской мануфактуры" пожарных. Как сообщил пресс-секретарь МЧС Андрей Литовка, такое решение было принято на встрече с губернатором города Александром Бегловым.

Что будет со сгоревшей "Невской Мануфактурой"

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил за восстановление сгоревшего здания. Он отметил, что новое строительство на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно по закону.

Причины пожара в здании "Невской Мануфактуры"

Ситуация вокруг "Невской мануфактуры" уже успела обрасти некоторыми слухами, предположениями и фактами. Piter.TV собрал в один материал все прозвучавшие за вчерашний день мнения.

Пожар на "Невской Мануфактуре": взгляд Piter.TV изнутри.

Фото: Piter.tv