Вертолеты МЧС завершили работу на пожаре в Невском районе

Оба вертолета совершили 49 сливов.

Вертолеты МИ-8 и Ка-32 завершили работу, сообщили в пресс-службе МЧС по городу и области.

Два вертолета МИ-8 завершили работу в 19:55, отмечается, что общее количество сливов достигло 20. Один вертолет Ка-32 завершил работу в 20:05 и совершил 29 сливов.

UPD: Отмечается, что в петербургском гарнизоне пожарной охраны объявили сбор личного состава для включения резервной техники и поддержания боеготовности сил гарнизона.

Ранее мы писали, что пожар в хостеле на улице Тельмана тушат 32 спасателя.

Фото: пресс-служба МЧС