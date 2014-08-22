Пожар в хостеле на улице Тельмана тушат 32 спасателя

Огонь на здание хостела распространился с "Невской мануфактуры".

В 18:10 на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в доме №8 на улице Тельмана, сообщила пресс-служба управления.

В трехэтажном здании, размером 20 на 40 метров хостела "Мэрибэль" горят деревянные конструкции чердака на площади 50 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. Отмечается, что в ликвидации пожара привлекли 8 единиц техники и 32 человека личного состава.

Для постояльцев, эвакуированных из хостела, развернули два пункта временного размещения на базе школы №350 и гимназии №498. На месте работают два вертолета Ка-32, который совершил 17 сбросов воды, и МИ-8, совершивший 11 сбросов воды.

Помимо этого специалисты опровергли информацию об эвакуации школы детского сада.

Ранее мы писали, что часть кровли "Невской мануфактуры" обрушилась.

Видео: Пресс-служба МЧС