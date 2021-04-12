Часть кровли "Невской мануфактуры" обрушилась

Площадь пожара составляет 10 000 квадратных метров.

По последней информации от пресс-службы МЧС, на площади 1500 квадратных метров и межэтажных перекрытий обрушилась кровля. К ликвидации пожара привлечено 69 единиц техники и 347 человек личного состава. Площадь пожара составляет 10 тысяч "квадратов".

Помимо этого на месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория (ПХРЛ) КВЗП, которая осуществляет замеры воздуха в районе пожара, на данный момент все показатели в норме и концетрации вредных веществ не обнаружено.

Вертолет МЧС шесть раз сбрасывал более 30 тонн воды. Из-за погодных условий, а именно сильного ветра, огонь распространился на рядом стоящее здание хостела на Тельмана, 8, загорелась кровля площадью 50 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек, а с места основного пожара передислоцировали 11 единиц техники.

С родственниками пострадавших пожарных работают психологи.

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной тушат пожар на площади 10 тысяч "квадратов".

Фото: Piter.TV