Спасатели почти сутки борются с огнем на "Невской мануфактуре"

На данный момент ликвидируют локальные очаги возгорания.

Петербургские спасатели до сих пор тушат пожар на "Невской мануфактуре" на Октябрьской набережной, 50. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По состоянию на 9:00 13-го апреля, горят завалы на площади 500 кв. метров. На месте работают 37 человек и 9 единиц техники. Проводится проливка, разборка конструкций и ликвидация локальных очагов возгорания.

Напомним, с пламенем борются уже почти сутки. Сообщение о пожаре поступило 12 апреля в 12:35. Вскоре ранг повысили до №5-БИС. Возгорание произошло на четвертом этаже. Для ликвидации огня задействовали 3 вертолета. При исполнении служебных обязанностей 2 человека пострадали, 1 спасатель погиб.

Гендиректора "Невской мануфактуры" и его заместителя задержали. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о гибели человека по неосторожности.

Piter.TV опубликовал кадры с воздуха, на которых видно весь масштаб пожара.

Фото: Piter.TV