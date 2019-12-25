КГИОП: на месте "Невской мануфактуры" можно будет построить только точно такое же здание

Возможно ли будет восстановить подлинные конструкции, будет понятно после обследования.

Часть "Невской мануфактуры" была признана объектом культурного наследия. В связи с этим на месте сгоревшего здания ничего другого строить нельзя, новая постройка должна быть точной такой же. Об этом сообщил председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Объект культурного наследия можно только реставрировать.

В какой части мы сможем сохранить подлинные конструкции и элементы, будет понятно по результатам обследования. сказал глава ведомства.

По информации Макарова от начальника ГУ МЧС по Петербургу, от огня удалось "отбить" часть здания, которое находится ближе к Володарскому мосту. Есть вероятность, что аутентичная часть здания все же осталась.

К объекту культурного наследия регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон" относятся здания на Октябрьской набережной, 50 литра А, А‑5, А-6, А-15. В их состав входят "Главный производственный корпус с водонапорной башней", "Дом владельца", "Дымовая труба". Один из объектов собственник АО "Невская мануфактура" должен был отреставрировать до сентября 2023 года. Никаких шагов с его стороны не было предпринято.

По факту уничтожения или повреждения объектов культурного наследия КГИОП направил в районное МВД заявление.

На данный момент борьба с огнем продолжается уже почти двое суток. В завалах на площади 150 кв. метров происходит тление. На месте работают 30 человек личного состава МЧС.

Строительная компания "БФА-Девелопмент" заявила о планах на строительство офисов и лофтов. Таким образом, они должны будут выглядеть как сгоревшая "Невская мануфактура".

Фото: citywalls.ru