На месте сгоревшей "Невской мануфактуры" появятся офисы и лофты

На территории бывшего завода построят жилой комплекс.

Здание сгоревшей "Невской мануфактуры" реконструируют под офисы и лофты. На территории бывшего завода построят жилой комплекс. Об этом сообщила пресс-служба строительной компании "БФА-Девелопмент".

Проект планировки уже разработан и находится на завершающей стадии утверждения. На территории сгоревшей мануфактуры появится жилье комфорт-класса.

Возгорание в здании "Невской мануфактуры" на Октябрьской набережной произошло 12 апреля. Ранг пожара повысили до наивысшего, пятого уровня.

При тушении огня погиб один из пожарных, командир отделения 64-й ПСЧ Невского района Илья Белецкий. Еще трое пострадали. В результате случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Ранее мы писали, что десятки кошек из приюта в здании "Невской мануфактуры" сбежали во время пожара.

Фото: Piter.TV