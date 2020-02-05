Десятки кошек из приюта в здании "Невской мануфактуры" сбежали во время пожара

Коты сбежали во время пожара.

Во вторник, 13 апреля, сутки спустя после серьезного пожара на "Невской мануфактуре" разыскивают кошек, которые сбежали во время пожара из приюта "Пушистые лапки".

Всего было 23 кошки, 12 из них удалось спасти, одна разбилась, а остальные убежали. Кошек искали на Октябрьской набережной, 50.

Вечером сообщили, что котов пока не нашли.

Напомним, после пожара на мануфактуре было возбуждено уголовное дело.

Пожар на "Невской Мануфактуре": взгляд Piter.TV изнутри

Фото: vk.com/pushistyye_lapki ; Piter.TV