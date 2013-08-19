Градостроительная комиссия Петербурга поддержала проекты семи застройщиков

По итогам заседания в начале августа 2 предложения были отправлены на доработку, ещё 2 получили отказ и 1 был снят по просьбе самого заявителя.

В начале месяца, 5 августа, в Петербурге прошло заседание Градостроительной комиссии. В ходе мероприятия под председательством вице-губернатора города Николая Линченко было рассмотрено 12 обращений городских застройщиков, 7 из которых были одобрены. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На рассмотрение поступили предложения от ООО "Специализированный застройщик "ФСК "Северо-Запад-7", ЗАО "РИКЭЛ", ООО "Специализированный застройщик "ЮИТ Аксели", ООО "Специализированный застройщик "Александровский квартал", ООО "Невское наследие" (АО "Невская Мануфактура"), ООО "Специализированный застройщик "Новый стиль", ООО "Специализированный застройщик "Сэтл Развитие", ФГБУК "Государственный академический Мариинский театр", ООО "Специализированный застройщик "Легенда Сампсониевского", ООО "Специализированный застройщик "Рост", а также СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". Кроме того, специалисты повторно рассмотрели обращение ООО "КЛАСС".

Комиссия поддержала 7 проектов, в том числе – строительство жилых домов на Новгородской улице, в Шипкинском переулке, на Комендантском проспекте, Заповедной улице, Большом Сампсониевском проспекте, а также между улицами Тельмана, Новоселов, Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом. Для дома № 115 по проспекту Римского-Корсакова одобрен проект реконструкции.

Еще 2 предложения необходимо доработать. Другие 2 застройщика получили отказ и 1 был снят по просьбе самого заявителя.

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Фото: Piter.TV