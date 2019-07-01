В Петербурге наградили лучших участников Межрегиональной студенческой стройки

Торжественная церемония прошла на минувшей недели.

Межрегиональную студенческую стройку "Санкт-Петербург" с 2016 года проводит Комитет по строительству. Она позволяет найти работу молодым специалистам, сообщил портал "Строительный Петербург".

По итогу нашли работу 55 бойцов из 6 студенческих отрядов. Они будут трудиться на стройплощадках АО "Сервис-Недвижимость" ("Эталон") и ООО "Сэтл Строй". Чтобы получить место, ребята выполняли подсобные и отделочные работы, учились шпатлевать, красить, работали в производственно-техническом отделе. По словам заместителя главы Комитета Артура Сливния, студенты хорошо справились даже с самыми лучшими поручениями.

Всего за 6 лет в студенческой стройке "Санкт-Петербург" приняли участие 806 студентов.

Фото: Комитет по строительству