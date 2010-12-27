На петербургские стройки приедут работать более двухсот студентов

В Петербурге прошло открытие 4-й Межрегиональной студенческой стройки "Санкт-Петербург".

В понедельник, 1 июля на Сенатской площади прошло открытие IV студенческой стройки "Санкт-Петербург". На церемонию прибыли представители администрации города. Об этом организаторы сообщили на странице мероприятия ВКонтакте.

Всего в Петербург прибыл 221 студент. Это отряд "Ударник" из Воронежа, "ЖеНСКий двигатель им. Маргиной Л.Г." из Новосибирска, "Фундамент" из Перми, "Альфа" из Томска, "ЯкорЬ" из Москвы, "Кантиниана" из Калининграда, "Энергия" из Алтая, "Атом 235" из Ростовской области. Три отряда приехали из Архангельска и Вологодской области. Также 7 июля для участия в стройке приедет отряд из Минска. Сам Петербург представил 12 студентов педагогического университета им. Герцена.

Ребята будут работать более чем на двадцати адресах в Петербурге и его окрестностях. Одно из направлений – это помощь в строительстве новых жилищных комплексов, например, ЖК "Солнечный город", "Дом на Блюхера", "Приморский квартал", "Дом на Львовской". Другая сфера – работы на дорожных стройках. Среди них Обводный канал, трамвайные пути на Рябовском шоссе и Ириновском проспекте, транспортная развязка Западного скоростного диаметра на пересечении с Новым шоссе, обход Красного Села, Оборонная улица, Дальневосточный проспект и другие магистрали города. Всего в этом году со студентами сотрудничают более десяти разных компаний.

За рабочий семестр каждый из участников получит 24 тысячи рублей.

Советская традиция студенческих строек возродилась в Петербурге летом 2016 года. Тогда стройотрядовцы участвовали в строительстве таких крупных объектов, как футбольный стадион "Санкт-Петербург", пешеходный мост в створе Яхтенной улицы, станция метрополитена "Новокрестовская".

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