РЖД разрабатывает проект развития транспорта в Петербурге

Компания хочет связать север и юг города.

ОАО "РЖД" разработает к концу 2019-го года концепцию развития петербургского транспортного узла. Об этом 28-го июня сообщило "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора РЖД Олега Тони.

Концепция включает несколько приоритетных направлений развития. Одно из них - строительство железной дороги до аэропорта "Пулково". Она пройдет в "выемке", но на уровне земли. Первый этап планируют реализовать до 2025 года.

Если говорить о большом пассажирском проекте в Петербурге, то самое правильное - связать Сестрорецкое направление с Сосновой Поляной. Условно говоря - юг с севером города, с проездом через аэропорт. отметил Олег Тони

Также компания займется реконструкцией как минимум трех вокзалов - Московского, Витебского и Ладожского и строительством шести путепроводов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что станцию метро "Академическая" открыли после капитального ремонта.

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