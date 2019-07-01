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Станцию метро "Академическая" открыли после капитального ремонта

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Она была недоступна для пассажиров 11 месяцев.

Станция метро "Академическая" открылась 1-го июля после капитального ремонта. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV. 

Станция 1-ой линии метро была закрыта 11 месяцев. За это время на ней обновили систему интеллектуального видеонаблюдения и контроля доступа, отремонтировали эскалаторы и усовершенствовали системы управления ими, восстаноствили гидроизоляцию наклонного хода, заменили старые водоотводящие зонты на современные.  Также на станции теперь новая система отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, противопожарная защита, система электроснабжения и электроосвещения, кабельная сеть.

Ранее Piter.TV сообщил, что на севере Петербурга транспорт будет вновь курсировать по прежним маршрутам

Видео: Piter.TV

 

Теги: академическая, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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