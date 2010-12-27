Станция метро "Академическая" откроется 1 июля

Автобусы №№ 61, 102, 153, 178, К-9, К-72, К-93, К-131, К-193, К-278А с 1 июля снова начнут курсировать по прежним трассам.

С начала июля десять автобусов изменят маршруты в Калининском районе Петербурга. Произойдет это сразу после открытия станции метро "Академическая". Об этом сообщило СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Автобусы №№ 61, 102, 153, 178, К-9, К-72, К-93, К-131, К-193, К-278А 1 июля снова начнут курсировать по прежним трассам. СПб ГКУ "Организатор перевозок"

Коммерческие маршруты №№ К-70, К-278, К-288, К-330, закрытые почти год назад, восстанавливать не будут.

"Академическую" закрыли на ремонт 30 июля 2018 года. За эти 11 месяцев на станции провели реконструкцию наклонного хода и ремонт вестибюля.

В феврале 2019 года петербуржцам показали, как выглядит "Академическая" во время ремонта.

Фото: Piter.TV