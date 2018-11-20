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Петербуржцам показали, как выглядит "Академическая" во время ремонта
Сегодня, 14:22
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Alena_Zinovieva

Петербуржцам показали, как выглядит "Академическая" во время ремонта

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Снимки опубликовал петербургский метрополитен.

Петербургский метрополитен показал, как выглядит станция "Академическая" во время капитального ремонта. Фотографии появились на официальном сайте подземки.

В настоящий момент на станции более чем наполовину завершены работы по восстановлению гидроизоляции обделки эскалаторного тоннеля. Кроме того, рабочие меняют облицовку фасадов вестибюля, стен и полов. Кровля заменена на 70 %.

Сейчас продолжается ремонт эскалаторов, замена инженерных сетей, модернизация систем видеонаблюдения и контроля доступа. Также ремонтируют системы громкоговорящего оповещения станции.

Вестибюль хотят сделать доступным для маломобильных горожан. Рабочие смонтируют автоматические двери шириной в один метр и нанесут специальную тактильную разметку.

Ранее мы писали, что в метро Петербурга сравнили количество станций и вестибюлей.

Фото: Piter.TV, metro.spb.ru

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Теги: академическая, капитальный ремонт, метро петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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