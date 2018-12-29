В метро Петербурга сравнили количество станций и вестибюлей

По два вестибюля имеют девять станций метро из 69.

Сотрудники петербургского метрополитена продолжают знакомить горожан с интересными фактами. В этот раз специалисты рассказали о количестве станций и вестибюлей, которые имеются в подземке.

"А вы знаете, что в петербургском метро вестибюлей больше, чем самих станций?", — спросили петербуржцев представители подземки. Как оказалось, в городе 69 действующих станций и 78 вестибюлей. Специалисты пояснили, что такая практика встречается в метро по всему миру, так как это очень удобно для пассажиров.

Как правило, при строительстве новой станции проектировщики стараются предусмотреть два выхода, если это позволяет территория. Например, в петербургской подземке по два вестибюля имеет девять станций метро из девяти "Площадь Восстания", "Площадь Ленина", "Невский проспект", "Московская", "Ленинский проспект", "Проспект Ветеранов", "Девяткино", "Спортивная" и "Новокрестовская". Таким образом жители города могут сократить путь, выбрав один из двух выходов.

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Фото: Piter.TV