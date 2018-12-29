В метро Петербурга рассказали, почему нужно держаться за поручни на эскалаторе

Оказалось, что это может уберечь от травмирования.

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали, почему нужно держаться за поручни на эскалаторе. Информация появилась на канале "Яндекс.Дзен" подземки.

Оказывается, все дело в том, что движущаяся лестница может в любой момент остановиться как по технической причине, так и непроизводственной. В механизме задействовано как минимум 30 предохранительных устройств, и любое из них может сработать и остановить эскалатор в случае неисправности или попадания постороннего предмета. Кроме того, дежурный должен незамедлительно остановить лестницу, если кто-то из пассажиров закричит.

В случае резкой остановки механизма пассажир, самостоятельно спускающийся по лестнице, будет по инерции двигаться со скоростью эскалатора —0,75 м/с. В этой ситуации устоять на своих двоих сможет далеко не каждый. Именно поэтому необходимо держаться за поручень, чтобы не полететь вниз головой.

Ранее мы писали, что в метро Петербурга рассказали о "вагоне-батарейке".

Фото: Piter.TV