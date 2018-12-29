В метро Петербурга рассказали о "вагоне-батарейке"

Он нужен для ночных работ в метрополитене.

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали о так называемом "вагоне-батарейке". Информация появилась на канале "Яндекс.Дзен" подземки.

По словам специалистов, многие виды работ невозможно выполнить днем, не нарушив движение составов в метро. "Вагоны-батарейки" используют в ночное время, когда с контактного рельса в тоннелях снимается напряжение.

Чтобы доставить на станцию оборудование и материалы для ремонта, сотрудники метро используют мотовозы с грузовыми платформами или контактно-аккумуляторные электровозы (ЭКА). Последние оборудованы аккумуляторами вместо диванов, за что их и прозвали "батарейками".

Отмечается, что такие вагоны могут двигаться с помощью контактного рельса, а также использовать энергию аккумуляторов и передвигаться автономно.

Ранее в петербургском метро рассказали, почему иногда составы идут не по "своей" ветке.

Фото: пресс-служба петербургского метрополитена