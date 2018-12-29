В петербургском метро рассказали, почему иногда составы идут не по "своей" ветке

Все связано с электродепо.

Петербургский метрополитен объяснил почему некоторые поезда под землей иногда едут не по своей ветке.

Так как петербургская подземка развивается, открываются новые станции и электродепо, то в идеальном варианте, для пяти линий нужно необходимо 10 электродепо - по два на каждой линии. На сегодняшний день открыто только пять эксплуатационных и одно ремонтное депо – "Дачное".

Сейчас первую линию (красную) обслуживают депо "Автово" и "Северное", вторую (синюю) – депо "Выборгское", третью (зеленая) – депо "Невское", пятую (фиолетовая) – "Московское". В скором времени откроется электродепо "Южное". На данный момент обслуживанием составов четвертой линии (оранжевой) занимается депо "Невское". Именно поэтому некоторые поезда переезжают не на свою линию, чтобы попасть в элетродепо.

Фото: Piter.TV