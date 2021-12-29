Южный вестибюль метро "Московская" закрывают вечером 6 февраля на капремонт

Специалисты будут проводить работы на эскалаторах.

Сегодня, 6 февраля, южный вестибюль станции метро "Московская" (выход на улицу Алтайскую) в 21:00 вечера закроют. Войти сюда пассажиры не смогут в течение 11 месяцев. Связаны ограничения с ремонтными работами. Об этом сообщили в Telegram-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Специалисты будут заниматься эскалаторами. Петербуржцев предупредили, что работать будет только северный вестибюль (выход на улицу Типанова к Авиационной).

В связи закрытием южного вестибюля автобус № 39Э будет делать остановку на улице Типанова вблизи северного вестибюля.

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Фото: Piter.tv