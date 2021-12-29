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На смену маршрутке "МЕГА Парнас" придет автобус
Сегодня, 13:43
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На смену маршрутке "МЕГА Парнас" придет автобус

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Его запустят 1 апреля.

В Петербурге в середине весны появится новый автобус, который заменит маршрутку, курсирующую до "МЕГА Парнас". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

Автобус № 247 будет отправляться от метро "Гражданский проспект". В маршрут войдет и станция "Девяткино". В салоне каждого автобуса поместится около 80 пассажиров. Общественный транспорт будет курсировать с интервалами по 15-17 минут. Первый рейс отправится в путь в 9:00 утра, последний - в 22:35.

Ранее на Piter.tv: на смену маршрутке К-246 придет автобус с таким же номером.

Фото: Pexels, Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: автобус, гражданский проспект, парнас, транспорт, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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