На смену маршрутке К-246 придет автобус с таким же номером

Его запустят в середине лета.

От проспекта Маршала Жукова до Купчино с 15 июля будет курсировать автобус № 246, который заменит маршрутку с таким же номером. Транспортное средство будет представлять собой низкопольную технику с кондиционерами, информационными медиакомплексами и валидаторами для оплаты проезда. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города сегодня, 5 февраля.

На маршрут выйдут 30 автобусов, вместимость которых составляет 80 человек. Они будут курсировать с 5:30 утра до 0:30 ночи. Интервалы движения составят 8-10 минут в час-пик и 12-16 минут в остальное время.

В путь автобуса войдут проспект Маршала Жукова, станции метро "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Московская" и "Купчино".

Ранее на Piter.tv сообщили, что между станциями метро "Кировский завод" и "Московская" летом запустят новый автобус.

Фото: Pexels, Telegram / Начальник транспортного цеха