Между станциями метро "Кировский завод" и "Московская" летом запустят новый автобус

Автобус заменит маршрутку К-151.

С 15 июля в Петербурге между станциями метро "Кировский завод" и "Московская" начнет курсировать автобус №244. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Маршрут будет пролегать по улице Васи Алексеева, проспекту Стачек, Краснопутиловской улице и Ленинскому проспекту. Автобус заменит маршрутку К-151.

Маршрут №244 будет работать с 5:30 до 00:900 с интервалами 12-17 минут в рабочие дни и 15-18 минут в выходные.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга