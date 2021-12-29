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Между станциями метро "Кировский завод" и "Московская" летом запустят новый автобус
Сегодня, 15:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Между станциями метро "Кировский завод" и "Московская" летом запустят новый автобус

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Автобус заменит маршрутку К-151.

С 15 июля в Петербурге между станциями метро "Кировский завод" и "Московская" начнет курсировать автобус №244. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Маршрут будет пролегать по улице Васи Алексеева, проспекту Стачек, Краснопутиловской улице и Ленинскому проспекту. Автобус заменит маршрутку К-151.

Маршрут №244 будет работать с 5:30 до 00:900 с интервалами 12-17 минут в рабочие дни и 15-18 минут в выходные.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга

Теги: автобус, кировский завод, комитет по транспорту, московская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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