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В петербургском метро вновь заметили змею

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Владелец рептилии уже второй раз выводит чешуйчатую на прогулку в общественном транспорте.

В сентябре в петербургском метро пассажиры заметили змею. Владелец рептилии Алексей Комиссаров опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видео с ней. 

Змея в метро – 2. Катается бесплатно. Лиза снова в трендах.

Алексей Комиссаров, владелец змеи

Отметим, что молодой человек катается в петербургской подземке не впервые со змеей. Еще 14 июня его заметили с удавом Васей. Пассажиры тогда не испугались змеи, а проявили к ней интерес. 

Ранее на Piter.tv: хозяев змеи, которая уползла к соседу, могут привлечь к ответственности.

Видео: ВКонтакте / Алексей Комиссаров

Теги: животные, змея, змея в метро, петербургская подземка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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