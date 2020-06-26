В петербургском метро вновь заметили змею

Владелец рептилии уже второй раз выводит чешуйчатую на прогулку в общественном транспорте.

В сентябре в петербургском метро пассажиры заметили змею. Владелец рептилии Алексей Комиссаров опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видео с ней.

Змея в метро – 2. Катается бесплатно. Лиза снова в трендах. Алексей Комиссаров, владелец змеи

Отметим, что молодой человек катается в петербургской подземке не впервые со змеей. Еще 14 июня его заметили с удавом Васей. Пассажиры тогда не испугались змеи, а проявили к ней интерес.

Ранее на Piter.tv: хозяев змеи, которая уползла к соседу, могут привлечь к ответственности.

Видео: ВКонтакте / Алексей Комиссаров