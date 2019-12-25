Хозяев змеи, которая уползла к соседу, могут привлечь к ответственности

Жильцы не уследили за змеей, в результате чего она погибла.

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу обратилось в полицию после убийства змеи в квартире на Васильевском острове. Синалойская королевская змея сильно напугала мужчину, так как без спроса оказалась на его жилой площади. О ситуации накануне писало издание "Фонтанка". Привлекать к ответственности собираются ее хозяев.

В ведомстве предполагают, что змея по вентиляции заползла к соседям. Житель растерялся, принял ее за ядовитый вид и убил. Герпетологи выяснили, что на самом деле существо было безобидно, и его можно было содержать.

Однако в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными", обращение с животными, которое привело к его гибели, является жестоким. Таким образом меры административного воздействия могут быть применены, к лицу, которое не обеспечило условия содержания змеи, которая уползла в соседнюю квартиру, тем самым напугав соседей, которые опасаясь за свою жизнь, убили животное. говорится в сообщении.

На случай, если вы обнаружили змею у себя в квартире, стоит обратиться по телефону +7 (921) 987 58 99. Вас проконсультируют и окажут помощь.

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Фото носит иллюстративный характер. Источник: Pexels