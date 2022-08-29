В Батарейной бухте поселились ужи

В воскресенье, 28 августа, близи Батарейной бухты расположилось большое количество ужей, спутавшись в большой клубок. Пресмыкающихся с опаской приметили отдыхающие. Видео со змеями распространили в соцсетях.
Автор поста считает, что у змей вовсю проходит брачный сезон.
Напомним, что ужи не могут причинить вреда человеку, поскольку они неядовиты. Тем не менее, отдельные особи могут достигать 2,5 метра в длину, что придаёт им устрашающий вид.
Ранее мы сообщили о том, что ядовитая змея укусила петербуржца.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Katrin Dietrich)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все