Ядовитая змея укусила петербуржца

Петербуржец во время отдыха на даче стал жертвой гадюки. Змея укусила мужчину в деревне Костуя Тосненского района Ленобласти.
По информации 78.ru, пострадавший попал в больницу. В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 69-летнего мужчину положили в приемный покой.
У пациента диагностировали абсцесс. Подробности уточняются.
В Ленинградской области водятся три вида змей: гадюки, ужи и медянки, среди которых самая опасная и многочисленная – обыкновенная гадюка. Она бывает серой, кирпично-рыжей, светло-коричневой и серо-голубоватой, чаще с тёмным зигзагом вдоль спины, хотя встречаются и чисто чёрные особи.
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Фото: pxhere
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