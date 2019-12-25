Ядовитая змея укусила петербуржца

Пострадавший попал в больницу. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Петербуржец во время отдыха на даче стал жертвой гадюки. Змея укусила мужчину в деревне Костуя Тосненского района Ленобласти.

По информации 78.ru, пострадавший попал в больницу. В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 69-летнего мужчину положили в приемный покой.

У пациента диагностировали абсцесс. Подробности уточняются.

В Ленинградской области водятся три вида змей: гадюки, ужи и медянки, среди которых самая опасная и многочисленная – обыкновенная гадюка. Она бывает серой, кирпично-рыжей, светло-коричневой и серо-голубоватой, чаще с тёмным зигзагом вдоль спины, хотя встречаются и чисто чёрные особи.

Ранее на Piter.tv: в Кингисеппском районе Ленобласти собаки напали на 7-летнего школьника.

Фото: pxhere