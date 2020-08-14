Петербуржец заплатит 1,6 миллиона за попытку откупить жену от уголовного дела

Мужчина раскаялся в содеянном.

В понедельник, 12 апреля, Ленинский районный суд Петербурга вынес решение по делу о взятке в крупном размере, сообщил "Мегаполис".

Петербуржца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). В августе прошлого года мужчина дал взятку начальнику УМВД по Адмиралтейскому району в размере 250 тысяч рублей, чтобы спасти жену от уголовного преследования. Женщину обвиняли в противоправных действий в отношении участкового уполномоченного.

Подсудимый признался и раскаялся. Суд назначил штраф в размере 1 миллион 600 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что прокуратура проведет проверку после падения авто под асфальт в Петербурге.

Фото: Piter.TV