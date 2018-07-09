Прокуратура проведет проверку после падения авто под асфальт в Петербурге

В инциденте никто не пострадал.

В понедельник, 12 апреля, после прорыва трубы на улице Савушкина у дома №141 (возле ТЦ "Меркурий", станция метро "Беговая") организована прокурорская проверка.

Известно, что на трубопроводе диаметром 700 миллиметров возник дефект, из-за чего часть асфальта провалила и три припаркованных машины провалились, получив повреждения. ГУП "ТЭК СПб" приступил к устранению аварии, деятельность компании проверит прокуратура.

Имущественный вред владельцам авто возместят в соответствии с законом о страховании. Машины приехал вызволять кран. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Фото: "ДТП и ЧП" / Вконтакте