Бойца СВО из Кудрово посмертно представили к ордену Мужества

Орден вручили вдове участника специальной военной операции Екатерине Дёминой.

Бойца СВО из Заневского поселения посмертно представили к ордену Мужества. Орден передали семье участника специальной военной операции (СВО) в минувшую пятницу. В торжественной церемонии приняли участие глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев, руководитель администрации Алексей Гердий, военком Всеволожского муниципального района, полковник Александр Шапкин, местные депутаты и жители молодого города. Официальное мероприятие началось с минуты молчания, которой присутствующие почтили память героя.

Орден вручили вдове участника специальной военной операции Екатерине Дёминой. Её муж, Сергей Лизунков родился в Днепропетровске, потом переехал в Крым, где познакомился с женой, и в 2017 году, побывав у друзей в Кудрово, решил перебраться сюда с семьей. Когда началась специальная военная операция, Сергей добровольцем ушел на фронт, чтобы защитить мирную жизнь не только своей семьи, но и всех жителей России.

Он долго к этому готовился и в итоге решил пойти по контракту служить. Это гордость за супруга. Он всегда говорил: чтобы мы жили мирно, чтобы мирное небо над головой было. Екатерина Дёмина, вдова участника специальной военной операции

Сегодня память о герое хранят его дети: сын Никита учится в пятом классе, занимается футболом и уже вступил в ряды "Юнармии", дочь Дарья учится в колледже МЧС, а в дальнейшем планирует пойти на службу в полицию, желая, по примеру отца, помогать людям.

Мы благодарны. Выражаем искреннее чувство признательности нашим героям, которые защищают нашу Родину. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Видео: Piter.tv