Сбившему дверью велосипедиста на Крестовском острове водителю запретили садиться за руль

Ему вменяется ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении 38-летнего жителя Петербурга, который сбил велосипедиста дверью автомобиля Mercedes у дома 15 по Крестовому проспекту 10 марта. Ему вменяется ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 12 марта.

Обвиняемый остановился у правого края проезжей части, после чего "проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям". Велосипедист двигался от улицы Рюхина в сторону Южной дороги. Фигурант дела открыл дверь своей машины, тем самым создал помеху для движения велосипедиста, и после этого последнего отбросило на следующий в попутном направлении автомобиль Volvo.

В результате ДТП велосипедист получил травмы, он был госпитализирован в СПб ГБУЗ "Мариинская больница", где скончался.

Обвинение мужчине предъявили 11 марта. Отношение к предъявленному обвинению высказывать отказался.

Суд избрал запрет определенных действий. Ф. обязан своевременно являться по вызовам следователя, прокурора и суда; ему запрещено управлять автомобилем или иным транспортным средством до отмены меры; запрещено общаться с участниками уголовного судопроизводства по настоящему делу, их защитниками и представителями, а также иными известными ему лицами, обладающими значимой по делу информацией. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ранее на Piter.TV: петербурженка добилась выплату компенсации за падение наледи на машину.

Фото: Piter.TV