По факту смертельной аварии с велосипедистом на Крестовском острове возбуждено уголовное дело

Велосипедист врезался в открывшуюся дверь припаркованного Mercedes.

По факту смертельного ДТП у дома 15 по Крестовскому проспекту в Петербурге, в котором погиб велосипедист, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В субботу, 10 марта, на Крестовском острове велосипедист врезался в открывшуюся дверь припаркованного Mercedes. Из машины в тот момент выходил 38-летний водитель. От удара велосипедиста отбросило на проезжую часть, где на него наехал автомобиль Volvo под управлением 53-летнего мужчины.

После аварии велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Там он впоследствии скончался.

ГСУ ГУ МВД России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти