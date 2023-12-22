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Велосипедист, попавший в двойное ДТП на Крестовском проспекте, скончался в больнице

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Он въехал в дверь одного автомобиля, а второй автомобиль переехал его.

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на Крестовском проспекте. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 10 марта у дома 15 по Крестовскому проспекту 38-летний водитель выходил из своего припаркованного на обочине дороги Mercedes. Открывая дверь, он сбил велосипедиста, которого от удара отбросило на проезжую часть. На велосипедиста наехал Volvo, ехавший в попутном направлении под управлением 53-летнего водителя.

Велосипедист в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
Видео: МВД

Теги: велосипедист, крестовский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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