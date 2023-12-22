Петербурженка добилась выплату компенсации за падение наледи на машину

Процесс исполнительного производства был начат судебными приставами.

Жительница Московского района Петербурга получила компенсацию за повреждения своего автомобиля. Об этом информирует "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу главного управления Федеральной службы судебных приставов РФ по городу.

Известно, что женщина оставила свой автомобиль рядом с домом и утром обнаружила вмятины на крыше и царапины, вызванные падением снега и наледи. Независимая экспертиза подтвердила этот факт: стоимость восстановительного ремонта составила 252 тыс. рублей. Суд принял решение взыскать указанную сумму с коммунальной службы, которой пришлось заплатить 250 тыс. рублей за происшествие с падением снега и наледи с крыши жилого дома.

Процесс исполнительного производства был начат судебными приставами. После принудительных мер в отношении 23 автомобилей службы, средства были перечислены на депозитный счет районного отдела.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка с ребёнком получила компенсацию за ДТП с самокатом.

Фото: ГУ ФССП России по Петербургу