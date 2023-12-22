Петербурженка с ребёнком получила компенсацию за ДТП с самокатом

Пострадавшие не получили серьезных травм, однако водитель Ford обязан возместить ущерб, причинённый в результате этой аварии.

Судебные приставы Приморского района оказали помощь петербурженке, которая пострадала в аварии, когда каталась на электросамокате с ребёнком. По информации городской службы судебных приставов, решением Московского районного суда была установлена сумма компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей, которую должен выплатить 45-летний автомобилист.

Суд установил, что автомобиль марки Ford сбил женщину на электросамокате, когда она переезжала улицу Уточкина по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с ребёнком. Мать и ребёнок не были осторожными перед переходом, а водитель иномарки не успел затормозить перед семьей, которая резко выехала на проезжую часть. Суд не установил вину автомобилиста в происшествии. Пострадавшие не получили серьезных травм, однако водитель Ford обязан возместить ущерб, причинённый в результате этой аварии.

Пристав сообщил должнику о наличии задолженности, но гражданин не исполнил решение суда добровольно. В результате денежные средства были взысканы с банковского счёта должника в принудительном порядке.

Ранее мы сообщили о том, что со стоматологической клиники в пользу петербуржца взыскали около трех млн рублей.

Фото: пресс-служба ФССП РФ