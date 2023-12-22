Со стоматологической клиники в пользу петербуржца взыскали около трех млн рублей

В результате удаления зубов и установки имплантов мужчина столкнулся с воспалительным процессом в имплантате десны, костной ткани.

Жителю Петербурга, установившему импланты в частной стоматологии и получившему осложнения, приставы помогли получить компенсацию за хирургическую ошибку. Об этом сообщили 28 февраля в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по региону.

Мужчина получил лечение в частной зубной клинике. Он потратил на импланты 436 тыс. рублей. После посещения клиники он оказался в онкологическом отделении больницы. У больного диагностировали переимплантит. Пострадавший обратился в суд.

С клиники удалось взыскать почти три миллиона рублей. Сумма поступила на депозитный счёт районного отдела и была переведена пострадавшему.

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