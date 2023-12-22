Гастроэнтеролог рассказала, зачем мыть многоразовую бутылку

Врач рекомендует мыть бутылку уже после 2-3 часов использования, то есть после каждого похода в спортзал.

Гастроэнтеролог и терапевт Светлана Марова посоветовала выбирать многоразовые бутылки с широким горлышком, чтобы емкость было легко мыть. Специалист рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что в бутылки, которую редко моют, могут собираться различные патогены: золотистый стафилококк, кишечная палочка, клебсиелла и много других.

Важно промывать все участки бутылки. Врач рекомендует мыть бутылку уже после 2-3 часов использования, то есть после каждого похода в спортзал.

Лучше всего хранить воду в стекле. Этот материал считается самым безопасным. Но у него тоже есть недостатки: хрупкость, тяжесть, а также дороговизна материала.

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