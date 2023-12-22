В Московском и Курортном районах Петербурга в ДТП разбились байкеры

Полицейские проводят проверку по факту двух аварий.

В Московском и Курортном районах 31 мая и 1 июня произошли смертельные ДТП с участием мотоциклистов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 75к1 по Кубинской улице вечером 31 мая 64-летний водитель Renault, выполняя маневр, не пропустил двигающийся во встречном направлении мотоцикл KAWASAKI под управлением, предположительно, мужчины в возрасте около 40 лет. В результате аварии байкер погиб на месте.

На Приморском шоссе, 247, в Сестрорецке ночью 1 июня 29-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь по Приморскому шоссе, не справился с управлением и наехал на силовое ограждение с последующим столкновением с опорой городского освещения. Байкер от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку по факту двух ДТП.

Ранее на Piter.TV: у СНТ "Вишневское" в Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием снегоболотохода.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти